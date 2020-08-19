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Haberler Yaşam “8 ve 12’nci sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin yok”

“8 ve 12’nci sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin yok”

“8 ve 12’nci sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin yok”
Giriş Tarihi: 19.8.2020

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'MEB Asistan' tanıtım toplantısında konuştu. Selçuk, toplantıda MEB Asistan'a nasıl çalıştığını görmek için "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu sordu. Asistan, "Okullar okullar faaliyetlerine başlayacak" yanıtını verdi. Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, bazı okulların 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim okullar için 21 Eylül'de başlayacak. Özel okuliçin başlar kendi tercihlerine göre 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetiddialar üzerine "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanır" açıklamasını yaptı.

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