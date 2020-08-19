Koronalı olduğu halde çiğ köfte sattı

Kırklareli'nde Kovid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı. Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

CEZA KESİLDİ

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki. Ateşim de çıkmadı. Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" dedi. M.A'ya 3 bin 150 lira ceza uygulandı. İl genelindeki uygulamalarda toplam 74 kişiye ceza kesildiği belirtildi.