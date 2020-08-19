Kuzenlerin tartışması cinayetle sona erdi

İSTANBUL Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan iki kuzenin kavgası cinayetle sonuçlandı. Murat D. konuşmak için çağırdığı Mehmet Hamurcuoğlu'nu (25) kafasından vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı daha sonra teslim oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Mehmet Hamurcuoğlu'nun etrafında yaklaşık 20 kovan bulundu.