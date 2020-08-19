Makyaj malzemelerindeki büyük tehlike!

Prof. Dr. Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüsün özellikle göz ve dudak makyajında kullanılan ürünlerden bulaşabileceğini söyleyerek, bu konuda uyarılarda bulundu. Virüsün kozmetik ürünlerinde 4-5 saat süreyle canlı kalabildiğini belirten Ceyhan, "Makyaj malzemelerini insan eli gibi düşünün. Bir kişide virüs bulunuyorsa elini ağzına ya da burnuna götürdüğünde o eline bulaşacaktır. Sadece ruj için değil parfümler, göz makyajı için kullanılan kozmetik ürünlerin ortak kullanımı risk taşıyor. Kesinlikle böyle bir dönemde bu şekilde makyaj malzemesi değişimi risklidir. Virüs orada bir süre canlı kalabiliyor. Canlı kaldığı sürede bir başkası alıp ağzına, burnuna sürerse sadece ruj için değil parfümler dahil birçok makyaj malzemesinde olabilir. Göz makyajı malzemelerinden bulaşma da söz konusu" diye konuştu.



Prof. Dr. Ceyhan, bu dönemde makyaj malzemesi değişiminin riskli olduğunu vurgulayarak, "Ortak kullanılan tester'ların olmaması gerekir. Temas edilen şeylerin paylaşılmaması lazım. Güzellik merkezlerinde kullanılanların hepsinin steril olması lazım. Tek kullanımlık olması lazım. Yoksa onun birkaç müşteriye birden 4-5 saat içinde kullanılması virüs bulaştırabilir. Önemli olan paylaşılmasını engellemek. Kişiler kendi güvenliği için makyaj malzemelerini kendileri götürebilir. Gittikleri yerde böyle bir ayarlama yapılabilir. Kuaförlerde müşteriye özel temizlenmiş steril olan paketler açılıyor. Virüs saçta canlı kalmaz uzun süre. Önemli olan kuaförlerde kozmetik ürünler ve bir de saç kurutma, fön makineleri eğer virüs taşıyorsa hava akımı oluşturarak daha uzak müşteriye götürebilir. Onun dışında bu gibi yerlerde riskler var, temas edilen yerler nedeniyle. Bunları azaltmak için müşteri ve sahiplerinin dikkatli olması lazım" dedi.

DHA