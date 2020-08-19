Yardımlarla gönül köprüsü kurdular

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 8 hayırsever kadın, altın gününde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yola çıktı. 2009 yılında "Siz Yalnız Değilsiniz Biz Buradayız" platformunu kuran ev hanımları önce etraflarında bulunan yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını giderdi, destekler arttıkça kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına yardımlar götürdü. Toplu sünnetten, anaokulu yapımına, kılık kıyafet yardımından okul boyama işine kadar her türlü ihtiyaç için anında harekete geçen güzel yürekli kadınlar, adeta ülkenin dört bir yanına uzanan gönül köprüsü kurdu.

KARDEŞLİK BAĞLARI

Sosyal medya hesaplarından da örgütlenen hayırsever ev hanımları özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan okullara yardımlar yağdırdı. Yardım kuruluşunun kurucularından Mine Kapı Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Amacımız Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız ile kardeşlik, sevgi bağı oluşturmak ve toplumumuzun örf ve adetlerinin daha da güçlenmesini sağlamak" dedi. Kapı, "Son dönemde kardeşlik köprüsünde daha sıkı bir şekilde kol kola yürüme ihtiyacını gördüğümüz için nerede olursa olsun yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalışıyoruz, köy okullarında kütüphane açıyoruz, öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Siirt ve Diyarbakır'dan sonra Van'daki kardeşlerimizle de tanışma imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz" dedi.



ALTIN KIZLAR HER YERDE

İZMİRLİ hayırsever kadınların bugüne kadar yaptıkları yardımlar şunlar: Bingöl Ilıcalar Yatılı Bölge Okulu'na 40 kolilik kırtasiye malzemesi yardımı, Batman'ın Beşiri ilçesi Bilek köyü ilkokulunun anasınıfı ve kütüphanesinin yapımı, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ilçe ve köylerine anaokulları yapımı, 17 kez toplu sünnet töreni, Doğu ve Güneydoğu'da hastanelere oyun parkları, Doğubeyazıt cezaevinde annelerinin yanında yaşayan çocuklar için oyun parkı, Ramazan aylarında binlerce aileye erzak yardımı, iftar çadırı açılması, karakola kütüphane, Iğdır'da bayramda hediye ve kıyafet dağıtımı, Eruh'ta hastaneye oyun parkı, Samsun Çarşamba'da ortaokula 120 koli kıyafet yardımı, Urfa Bozova'da bin çocuğa okul malzemesi ve kıyafet yardımı, Urfa'da 150 kadına hediye, Elazığ deprem bölgesinde 250 aileye yardım, İzmir'de evleri yanan ailelerin evlerinin tamiri, Van Gevas'ta gelinlik ve nişanlık yardımı.

Tolga TEKİN