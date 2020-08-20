  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam 1 günde 24 yangın

1 günde 24

1 günde 24 yangın
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Yaz aylarının başlangıcıyla birlikte artan anız yangınları ekinlerin hasat edilmesiyle her geçen gün artarak devam ediyor. Anız yakılmasıyla birçok zarar meydana geliyor. Bu zararlar arasında tarlalardaki solucan, mikroorganizma gibi canlıların yok olması, alevlerin sıçrayarak yakınlardaki ev, işyeri, ormanlıklar gibi alanları da yakması, aşırı duman nedeniyle hava kirliliğine neden olması ve yol kenarında bulunan tarlalardan çıkan aşırı dumanla trafik kazalarının meydana gelmesi gibi birçok olumsuzluk yer alıyor. ANIZ yangınları Manisa'da giderek artarken, itfaiye ekipleri 1 günde 24 anız yangınına müdahale ettiklerini belirterek halkı anız yakmamaları konusunda uyardı.

NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1 günde 24 yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA