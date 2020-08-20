1 günde 24 yangın

Yaz aylarının başlangıcıyla birlikte artan anız yangınları ekinlerin hasat edilmesiyle her geçen gün artarak devam ediyor. Anız yakılmasıyla birçok zarar meydana geliyor. Bu zararlar arasında tarlalardaki solucan, mikroorganizma gibi canlıların yok olması, alevlerin sıçrayarak yakınlardaki ev, işyeri, ormanlıklar gibi alanları da yakması, aşırı duman nedeniyle hava kirliliğine neden olması ve yol kenarında bulunan tarlalardan çıkan aşırı dumanla trafik kazalarının meydana gelmesi gibi birçok olumsuzluk yer alıyor. ANIZ yangınları Manisa'da giderek artarken, itfaiye ekipleri 1 günde 24 anız yangınına müdahale ettiklerini belirterek halkı anız yakmamaları konusunda uyardı.

NERMİN UÇTU