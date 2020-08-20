İngiliz editörden Türkiye'ye övgüler: Güvenli tatilin tek adresi

Bodrum'da yaptığı tatili kaleme alan Haslam "Güvenli tatilin tek adresi Türkiye" derken, tatili boyunca İngiltere'de olduğundan daha güvende olduğunu söyledi.

BÜYÜK BAŞARI

Fransa, İspanya, Yunanistan ilk günden beri hiçbir Covid-19 önlemi almazken, Türkiye'de otellerin Güvenlik Sertifikası aldığını belirten Haslam, oteldeki pandemi önlemlerine de övgüler yağdırdı.

Denize giren, yamaç paraşütü yapan çevredeki restoran ve kafelerde zaman geçiren Haslam, gittiği her yerde güvenlik tedbirlerin çok başarılı bir şekilde alındığını ve herkesin maskeli olduğunu, temasa müsaade etmediğini, neredeyse her noktada dezenfektan bulunduğunu ve ateş ölçümü yapıldığını belirterek bu tedbirlerin diğer Avrupa ülkelerindeki tatil beldelerinde olmadığını da yazısına ekledi.

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Otellerde çokça sağlık birimlerinin olduğunu, PCR testi yapılabildiğini ve karantina için tecrit edilmiş özel odalar olduğundan da bahseden Haslam, sosyal mesafenin de bulunduğu her yerde başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Haslam yazısının son kısmında ise "dünya pandemiden kırılırken, herkes yeni normale alışırken insan Türkiye'de salgın hastalık olduğunu unutuyor" ifadelerini kullandı.