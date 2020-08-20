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Meteor heyecanı

EGE bölgesinde etkili olan meteor yağmuru vatandaşları heyecanlandırdı. 'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında sazlık alanda çıkan yangının ardından bölge ilgi odağı oldu.

Meteor heyecanı
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Yangın alanında incelemelerde bulunan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ozan Ünsalan, "Görgü tanıklarından aldığımız bilgilere göre tipik bir meteor olayı. Araştırmalar devam ediyor" dedi.

SALİHLİ'NİN
Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk da, "Türkiye'nin her tarafından telefonla arayıp bilgi istiyorlar. Çok sayıda kişi gelip inceleme yapmış" diye konuştu. İZMİR'İN Menemen ilçesinde oturan çiftçi Dilaver Yılal, bir göktaşının evinin bahçesine düştüğünü iddia etti. Olay sırasında annesi ve kız kardeşinin evde olduğunu, gökyüzünden alev topu şeklinde bir cismin düştüğünü anlatan Yılal, "Şimdilik bu taşları hatıra olarak saklayacağım. Çalınmaması için de adıma tescil ettirmeyi düşünüyorum. Teklif gelirse taşları satabiliriz" dedi.

EMRE SAÇLI / METİN BURMALI

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