Özel Harekat polisi kazada can verdi

Mardin'de Özel Harekat polisi olarak görev yapan Mehmet Deniz (30), babasının kalp krizi geçirmesi nedeniyle izin alarak Aydın'a gelmek üzere otobüse bindi. Otobüsten indikten sonra ailesinin incir tezgahının olduğu yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Deniz'e, eşi ve çocuğu ile birlikte Aydın istikametinden Ankara'daki görev yerine giden binbaşı R.Y. (41) idaresindeki 67 TM 058 plakalı otomobil çarptı.

ANNESİ OLAY YERİNE KOŞTU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Mehmet Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini duyan Mehmet Deniz'in annesi olay yerine geldi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan binbaşı R.Y'nin otomobili ile seyir halindeyken karanlıkta iyi göremediğini ve Mehmet Deniz'e çarptığını söylediği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özel Harekat polisi Deniz'in ölümü Buharkentlileri yasa boğdu.

İHSAN KARATAŞ