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Haberler Yaşam Pınar’ın ölümü tek kişinin işi değil!

Pınar’ın ölümü tek kişinin işi değil!

Pınar’ın ölümü tek kişinin işi değil!
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Muğla'da geçtiğimiz ay varil içinde yakılarak öldürülüp üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz" dedi. Avukat Rezan Epözdemir, olaya yardım eden başka faillerin olduğu yönünde kanaatlerinin bulunduğunu belirterek, şüphelinin 'canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna 'tasarlayarak öldürme' suçunun da ilave edilmesini talep ettiklerini söyledi.

AVUKAT Epözdemir adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Yardım eden, yani müşterek fail düzeyinde mutlaka başkaca faillerin de olaya ilişkin olduğu kanaatindeyiz. Aile de bununla ilgili makus şüpheleri barındırıyor" dedi.

FERDİ YAVUZ

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