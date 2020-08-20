Transfer sezonunun gözdesi TikTok

Dünya genelinde özellikle gençler arasında oldukça yaygınlaşan ve 'veri ihlali' tartışmalarını da beraberinde getiren video paylaşım uygulaması Tik-Tok, bir türlü gündemden düşmüyor. Çinli Byte- Dance tarafından sunulan TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yasaklama kararı açıklamasının ardından, çeşitli firmaların TikTok'u satın almak istediği ortaya çıkmıştı. Şimdi de son tüketici ile doğrudan iletişimi olmayan Oracle ve TikTok arasında bir görüşme olduğu yönünde yeni iddialar ortaya çıktı.

GATES 'ALMAYALIM' DEDİ

TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanması kararından sonra ilk olarak Microsoft'un Tik- Tok'u satın alacağı yönünde iddialar ortaya çıkmış ve sonrasında Microsoft resmi blog yazısı ile bu görüşmeleri doğrulamıştı. Sonrasında Bill Gates tarafından Microsoft'un TikTok'u almaması gerektiği yönünde ifadeler gelmişti. Daha sonrasında da TikTok ile daha çok ilgisi olan Twitter'ın TikTok ile görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili çıkan haberlere göre dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, Microsoft ile TikTok konusunda rekabet içerisinde. Şimdiye kadar TikTok'un satın alınması ile ilgili sadece Microsoft'un gündemde olması dikkat çekti.

BİR KISMI DA SATILABİLİR

Henüz daha nasıl bir sürecin gündemde olduğu bilinmiyor. TikTok'un Çinli ByteDance firmasından ne kadarlık bir ödeme karşılığında satın alınmak istendiği konusunda bir bilgi ortaya çıkmış değil. Bununla birlikte Tik- Tok'un tüm haklarının mı satın alınacağı yoksa sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmaların mı satın alınmak istendiği konusu da netlik kazanmadı. Anlaşıldığı kadarı ile henüz ismi geçmiyor olsa da Twitter ve TikTok arasındaki görüşmeler gibi birçok farklı Amerikalı firma da TikTok'un satın alınma sürecine dahil olmaya çalışıyor. Nitekim şimdi de üçüncü bir isim olarak Oracle şirketinin devreye girdiği iddia edildi.

ÜÇÜNCÜ TALİP ÇIKTI

Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle'ın, TikTok'u satın alarak sosyal medyaya da giriş yapacağı iddiaları sıkça yer almaya başladı. 145 ülkede faaliyet gösteren dev şirketin de Tik- Tok yetkilileriyle bir görüşme yaptığı kaydedildi.



İSVEÇ DEVLET TELEVİZYONU ÇALIŞANLARINA YASAKLADI

İLK olarak ABD'de çıkan haberlerin ardından TikTok'un başı dertten kurtulmuyor. Tüm kısıtlamalara rağmen dünyanın en çok kullanılan platformlarından biri haline gelen TikTok, şimdi de İsveç'te yasaklandı. Ülkenin resmi televizyon kanalı olan STV'de çalışanlara TikTok kullanma yasağı getirildi. Bu yasağın ilerleyen günlerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da getirilmesi bekleniyor.



SIRA HUAWE'YE Mİ GELDİ?

BİR süredir ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret geriliminden en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei'nin mağduriyeti artarak devam ediyor. ABD yönetimi, Huawei'nin Amerikan teknolojilerine erişimini engellemek için aldığı kısıtlamaların kapsamını genişletti ve şirketin 38 iştirakini daha ekonomik kara listeye aldı. Buna göre bu iştirakler için ihracat kontrolüne tabi öğeler içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildi. ABD'de bir süredir Huawei için de TikTok'a benzer bir satış zorunluluğu getirilebileceği konuşuluyor.



GEREGİNDEN FAZLA BILGI TOPLUYOR

ÇİN merkezli ByteDance firmasının uygulaması olan Tik- Tok, kullanıcı bilgilerini topladığı ve bunları casusluk için kullandığı iddiaları ile gündeme geldi. ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Tik- Tok'un yüklenmesini yasaklayan bir yasa tasarısını onaylamıştı. ABD'de bulunan Amerikan şirketlerinin TikTok ile ticari ilişkiye girmesi de yasaklandı. Bu kararın 20 Eylül'de uygulamaya gireceği kaydedilirken, son olarak TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması şartı getirildi.



DEGER 100 MLYAR DOLARDAN FAZLA

KULLANICILARININ 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un bünyesinde bulunduran Byte- Dance, büyümesini sürdürüyor. TikTok'un sahibi ByteDance'in piyasa değeri geçtiğimiz Mayıs ayında 100 milyar doların üzerine çıktı. ByteDance, 75 milyar dolar seviyelerinde olan piyasa değerini, son iki yılda yüzde 33 artırdı. Yani TikTok, bağlı olduğu ByteDance ile birlikte satılırsa, 100 milyar doların üzerinde bir ödeme yapılması gerekecek.

Erman AZAR