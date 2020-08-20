AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkıp şarampole düştü. Engebeli toprak zeminde bir müddet ilerledikten sonra duran otobüsün ön kısmı hasar gördü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 31 yolcu Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İHSAN KARATAŞ
Yolcu otobüsü şarampole düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.