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Yolcu otobüsü şarampole düştü

Yolcu otobüsü şarampole düştü
Giriş Tarihi: 20.8.2020

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkıp şarampole düştü. Engebeli toprak zeminde bir müddet ilerledikten sonra duran otobüsün ön kısmı hasar gördü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 31 yolcu Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHSAN KARATAŞ

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