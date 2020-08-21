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’de Türk kasiyerin şeffaf maskesine ödül

ABD’de Türk kasiyerin şeffaf maskesine ödül
Giriş Tarihi: 21.8.2020

ABD'DE kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, müşterilere maske ardından gülümsemesini göstermek ve işitme engelli kişilerle iletişim kurmak için ürettiği çözümle ödüle layık görüldü. Florida eyaletinde bir markette çalışan Eskişehirli Knowles, çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. Knowles, "Maskeyi taktığım ilk gün iki tane işitme engelli müşterim kasama geldiklerinde ağlamaya başladılar. 'Ne kadar büyük bir şey yaptığını anlatamayız' dediler. Diğer müşteriler de 'Gülümsemeni tekrar görmek harika, harikasın' diye iltifatlarda bulundular" dedi.

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