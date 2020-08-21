Balıkesir'in Edremit ilçesinde astım krizi nedeniyle denizde fenalaşan 51 yaşındaki Münevver D. cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahilde kendine gelen kadının panikle anlık solunum yetmezliği geçirdiği öğrenildi. Hayata yeniden döndüğünü söyleyen Münevver D. cankurtaran ekiplerine teşekkür etti.
SUAT SALGIN
Denizde astım krizine müdahale haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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