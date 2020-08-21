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Haberler Yaşam Denizde astım krizine müdahale

Denizde astım krizine müdahale

Denizde astım krizine müdahale
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Balıkesir'in Edremit ilçesinde astım krizi nedeniyle denizde fenalaşan 51 yaşındaki Münevver D. cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahilde kendine gelen kadının panikle anlık solunum yetmezliği geçirdiği öğrenildi. Hayata yeniden döndüğünü söyleyen Münevver D. cankurtaran ekiplerine teşekkür etti.

SUAT SALGIN

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