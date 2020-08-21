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Haberler Yaşam Denizde kaybolan Iranlı karadan çıktı

Denizde kaybolan Iranlı karadan çıktı

Denizde kaybolan Iranlı karadan çıktı
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yılancı Burnu mevkiinde denize giren Sina Saffarzadeh (25) kayboldu. Oğlunu göremeyince telaşa kapılan Nick Saffarzadeh çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri 3 zodyak bot ve 4 dalgıçla arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren arama sonucunda baba Nick Saffarzadeh kaldıkları sitedeki evlerine gitti. Oğlu Sina Saffarzadeh'in kaldıkları sitenin sahilinde bulan baba ekiplere sevinçli haberi verdi.

İBRAHİM UZUN

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