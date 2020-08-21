Diyalizden çıktı bıçaklandı

Antalya'da yaşayan ve böbrek hastası olan Naime Caylan (36), 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi ile yaşadığı tartışmasının ardından ağabeyinin yanına Denizli'ye taşındı. Haftada üç kez diyaliz tedavisi alması gereken Caylan, Merkezefendi ilçesindeki diyaliz merkezine gitti.

YARDIMINA KOŞTULAR

Caylan, tedavisinin ardından eve dönmek için diyaliz merkezinden çıktığı anda boşandığı eşi Ali Rıza K. tarafından sokakta bıçaklandı. Ali Rıza K. olay yerinden kaçarken, diyaliz merkezinde bulunan çalışanlar genç kadının yardımına koştu. Merkezde bulunan hemşireler ilk müdahaleyi yaptığı sırada olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Caylan, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Caylan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

KISKANÇLIK KAVGASI

Polis ekipleri Ali Rıza K'yi yakalayarak gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde, eşinin cep telefonunu kontrol ettiğini, sürekli olarak mesajlaştığını ve kadın isimleri ile kayıtlı numaraları aradığında ise telefona erkeklerin çıktığını, bu nedenle evde tartıştığını ve eşinin evi terk ettiğini söylediği belirtildi.

SEBAHATTİN AL