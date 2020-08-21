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Göçmenlere yaşam eli

Göçmenlere yaşam eli
Giriş Tarihi: 21.8.2020

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 göçmen Türk askerleri tarafından kurtarıldı. Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 kişiyi alıp karaya çıkardı. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İHSAN KARATAŞ

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