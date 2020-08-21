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Haberler Yaşam Güleda’nın katiline ömür boyu hapis

Güleda’nın katiline

19 yaşındaki Muğlalı eski erkek arkadaşı ’ın tek bıçak darbesi ile hayatını kaybetmişti. O katile cezası verildi.

Güleda’nın katiline ömür boyu hapis
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Isparta'da Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20) hakkında ömür boyu hapis cezası verildi. Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, Muğla'da yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Adem ÜLKER

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