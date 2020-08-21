Isparta'da Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20) hakkında ömür boyu hapis cezası verildi. Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, Muğla'da yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Adem ÜLKER
Güleda’nın katiline ömür boyu hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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