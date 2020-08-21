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Güneşlendi yüzdü ama yüzü gülmedi

Güneşlendi yüzdü ama yüzü gülmedi
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Romanyalı model ve oyuncu Madalina Ghenea, yeni sevgilisi Leonardo Mario Del Vecchio ile çıktığı İtalya tatilini sürdürüyor. Bir süredir tatil cenneti Portofino'da bulunan çift önceki gün de plajda görüntülendi. Geçen hafta yanlarında Ghenea'nın eski eşi Matei Stratan'dan dünyaya gelen kızı Charlotte ile oynayan çift bu kez plaja yalnız başlarına gitti. Birlikte yüzen Ghenea ve sevgilisi Del Vecchio'nun güzel bir gün geçirmelerine rağmen yüzlerinin hiç gülmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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