Lunaparkta oyuncagın halatı koptu: 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir lunaparkta oyuncağın halatı koptu. Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten yere düşen 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Hakkı Yakut, üzgün olduğunu ve yaşanan kazadan dolayı vicdan azabı çektiğini belirtti.