İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir lunaparkta oyuncağın halatı koptu. Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten yere düşen 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Hakkı Yakut, üzgün olduğunu ve yaşanan kazadan dolayı vicdan azabı çektiğini belirtti.
Lunaparkta oyuncagın halatı koptu: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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