Polis uygulama noktasında doğum yaptırdı

ADANA'DA doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada sancıları başlayan kadına, polis doğum yaptırdı. Zor durumdaki Hüsne Aslan'ın doğumunu, polis memuru Demet Çubukçu yönetti. Çubukçu'nun kollarına doğan kızına 'merhaba' diyen anne, mutluluktan ağladı. Bebeğin kordon bağını, olay yerine gelen sağlık görevlileri kesti. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüsne-Cebrail Aslan çifti kız bebeklerine, Demet adını verdi.