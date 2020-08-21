Sevgilisine şiddet uyguladığı için gönderilmişti! Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile hakkında dava açılan ve tepkilerin odağında yer alan Ozan Güven, Babil dizisinden ayrılık kararı almıştı.

Dizinin yapımcısı Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada, "Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hukuki süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

"YARGI KARARI BEKLENSİN"

Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

ONUR SAYLAK GELİYOR

Babil dizisinde Ozan Güven yerine gelecek isim ise belli oldu. Yeni sezonda Egemen karakterine ünlü oyuncu Onur Saylak'ın canlandıracağı öğrenildi.

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