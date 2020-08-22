Egzotik devri

Turizmin yanı sıra tarımda da adından söz ettiren Antalya'da, kivi, avokado, ananas, ejder meyvesi, çarkıfelek (passion furit), mango gibi egzotik meyve üretim alanları genişliyor. Katma değeri yüksek olması açısından üreticisinin yüzünü güldüren meyvelerin, ihracatında da artışlar yaşanıyor.



ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) verilerine göre, bölgeden 7 ayda 274 bin dolarlık yaban mersini, 100 bin dolarlık kivi, 56 bin dolarlık avokado, 11 bin dolarlık ananas ihracatı gerçekleştirildi. Tropikal meyve ihracatı yapan bir firmanın genel müdürü Ufuk Güngör, son yıllarda tropik meyvelere ilginin daha da arttığını söyledi. Daha önce ithal gelen ürünlerin artık Türkiye'de üretildiğini belirten Güngör, bazı meyvelerin ihracatına da başlandığını kaydetti. Bunu gurur verici olarak nitelendiren Güngör, "Türkiye, hızlı adapte olabilen, üreten ve geliştiren bir ülke" dedi.



YÜZ GÜLDÜREN GELİŞME

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yaban mersininde üretim alanlarının artmasıyla ihracatın da hareketlendiğini aktaran Güngör, avokadoda da hızlı bir gelişme yaşandığını bildirdi. Türkiye'nin kivide de ithal ülke konumundan ihracat eden ülke konumuna ulaştığını söyleyen Güngör, mango ve çarkıfelek meyvelerinde de yüz güldürücü gelişmelerin yaşandığını kaydetti



TÜRK MARKASIYLA DÜNYA PAZARINA

TÜRKİYE'DE yetişen ürünleri ihraç ederken, ülkede yetişmeyen ürünleri de ithal ederek Türk markasıyla dünyaya pazarladıklarını anlatan Güngör, Kosta Rika'nın ananasını Türk markası ile Hollanda, Rusya ve Litvanya'daki tüketicilere ulaştırıyoruz. Kenya'dan avokado alıp, Malezya'ya, Güney Kore'ye satıyoruz. Bu ürünler Türk markası ile global pazarda dolaşıyor" diye konuştu.