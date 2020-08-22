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Haberler Yaşam Kandahar sulama kanalı çiftçilerin hizmetinde

Kandahar sulama kanalı çiftçilerin hizmetinde

Kandahar sulama kanalı çiftçilerin hizmetinde
Giriş Tarihi: 22.8.2020

VAN'DA tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri tek tek hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına rağmen tarımda üretim atağı yaparak, 13 ilçede bulunan binlerce çiftçiye destek sağladı. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca Kandahar Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bendimahi Çayı'ndan alınan su, beton kanallar sayesinde mahalle arazisine taşındı. Nisan ayı sonlarında başlayan çalışmada kanal, yol ve sel geçişleri tamamlanırken, yapılan kanal sayesinde yaklaşık 150 hektar tarım arazisi suya kavuştu.

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