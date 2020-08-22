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Haberler Yaşam Kızını İngiliz anahtarı ile dövdüğü öne sürülen baba tutuklandı

Kızını dövdüğü öne sürülen baba tutuklandı

Çorlu’da medyadana gelen olayda cep telefonu şifresini söylemediği gerekçesi ile kızını feci şekilde darp eden baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızını İngiliz anahtarı ile dövdüğü öne sürülen baba tutuklandı

22.08.2020, 18:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,18:16

Anne ve babası ayrı yaşayan 14 yaşındaki A.S. adlı kız çocuğunun telefonuna şifre koyması nedeniyle babası tarafından İngiliz anahtarı ile dövüldüğünü öne sürerek annesi ile karakola giderek babasından şikayetçi olmasının ardından harekete geçen polis baba D.S.'yi gözaltına aldı.

CEZAEVİNDE

Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezindeki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen baba D.S. Çorlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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