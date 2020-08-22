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’nda 72 farklı endemik bitki

Tuz Gölü Havzası’nda 72 farklı endemik bitki
Giriş Tarihi: 22.8.2020

AKSARAY Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ile Doç. Dr. Mehtap Tekşen, Tuz Gölü'nün güney sınırlarında arazide endemik bitkileri inceledi.

MİLLİ DEĞERLERİMİZ
DOÇ. Dr. Seher Karaman Erkul, "Tuz Gölü Havzası'nda bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde dünyada eşi olmayan 72 farklı endemik bitki türü tespit ettik" dedi. Erkul, "Bu endemik türlerimiz dünyada sadece kendi yöremizde yetişen bitkiler bizim milli değerlerimiz. Nesillerini koruma altına almak ve bunları koruyabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda Aksaray Üniversitesi olarak gerek bireysel, gerek Ankara Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz" dedi

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