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Haberler Yaşam Deren Talu ve Serenay Sarıkaya arasında saç saça rekabet

ve arasında saç saça rekabet

’dan resti! Genç model, marka yüzü olduğu bir şampuan firmasının çekimine ‘Serenay ile aynı yerde olmam’ diyerek katılmak istemedi!

Deren Talu ve Serenay Sarıkaya arasında saç saça rekabet

TAKVİM

23.08.2020, 09:16

Güzel model Deren Talu, Serenay Sarıkaya'ya çok öfkeli... Deren, geçtiğimiz yıl bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştı. Aynı markanın reklam yüzü ise Sarıkaya'ydı. Yetkililer, bu sene büyük bir proje için kolları sıvadı.

Serenay ve Deren gibi birçok güzeli bir araya getirmeyi planlayan firma, beklemedik bir yanıt aldı. Deren, "Serenay'ın olduğu yerde yokum" diyerek projede yer almak istemedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli'nin Sarıkaya yüzünden zor günler geçirmesi...

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