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Hurda çuvalında uyuyan küçük Ahmet devlet korumasında

Hurda çuvalında uyuyan küçük Ahmet devlet korumasında
Giriş Tarihi: 23.8.2020

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta atık kağıt toplama çuvalında uyurken bulunan Suriye uyruklu Ahmet A. (15) devlet koruması altına alındı. Altıntıp Mahallesi 838 Sokak'ta esnaf, atık çuvalının içinde bir hareketlilik fark etti. Bir sokak köpeğinin de yanından ayrılmadığı çuvalın içine bakanlar uyuyan bir çocukla karşılaştı. Vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne haber verdi. İki görevli, çocuğu uyandırarak çuvalın içinden çıkardı. Ailesinin Suriye'de hayatını kaybettiği öğrenilen küçük Ahmet, yurda yerleştirilmek üzere görevlilerce götürüldü.

SEBAHATTİN ALP

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