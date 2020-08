ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihi

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? soruları sınava katılan adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ALES sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

PUAN 5 YIL GEÇERLİ

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

PUAN NASIL HESAPLANACAK?

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.