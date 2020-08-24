Gençliğim Eyvah yeni bölüm canlı izle

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GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Aylar sonra yeniden bir araya gelen Azra ve Ahmet çok mutludur. Azra'ya evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Ahmet'in başına gelmeyen kalmaz. Öte yandan Arif ve Zekeriya'yı tanıyan Vanessa ve Maria sırlarını saklama karşılığında para ister. Para bulma derdine düşen Arif ve Zekeriya, Hacer ve Nuriye sırlarını öğrenmesin diye olmadık işlere bulaşırlar. Köşeye sıkışan Arif daha fazla dayanamaz ve kalp krizi geçirir.