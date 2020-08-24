Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 24 Ağustos Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 3 yaşındaki oğulları Miraç'a ne oldu? Anne ve baba Müge Anlı canlı yayınında! Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Hangi konular ele alındı? İşte 24 Ağustos Pazartesi Müge Anlı canlı yayında yaşananlar...

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Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bugün atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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