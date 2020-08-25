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Firari ’cü Akkuş adliyeye sevk edildi

Firari FETÖ’cü Akkuş adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 25.8.2020

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi Erhan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Akkuş, ihbar üzerine Kocaeli İzmit ilçesinde 21 Ağustos tarihinde yakalanmıştı.

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