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Foça açıklarında 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, kiraladıkları tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen ve orada bir gün kaldıktan sonra Türk karasularına gönderilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

AA 25.08.2020, 17:53 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,17:54