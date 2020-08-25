Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Foça açıklarında şüpheli bir tekneyi durdurdu. Tekne kaptanı ve beraberindeki 7 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
TUTUKLANDI
İncelemede, teknedeki 7 kişinin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Tekne kaptanı ve FETÖ'den aranan 7 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Öte yandan 4'ü eski polis, 2'si eski öğretmen ve 1 esnaftan oluşan zanlıların kiraladıkları tekneyle Midilli Adası'na geçtikleri, 1 gece orada kaldıkları, sonrasında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına gönderildikleri öğrenildi.
Foça açıklarında 7 FETÖ şüphelisi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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