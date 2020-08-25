Katliam gibi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.