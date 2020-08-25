Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 25 Ağustos Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 25 Ağustos Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?



Hasret bitti, Müge Anlı geri döndü. Yeni sezonda yeni stüdyosundaki ilk programında, tatil için gittiği Antalya'da kaybolduğu söylenen Adem Baş'ın hayatta olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ailenin oğlunu buldu. İtalya'da cezaevinde olduğu haberini Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Yine canlı yayında 15 yaşındaki kaybolan kuzenleri de Müge Anlı buldu. Programda Müge Anlı, Kızılay'dan "Platin Madalya" ödülünü aldı. Evlerinin önünde kaybolan 3 yaşındaki Miraç'ın akıbeti de canlı yayında ele alındı. 25 gündür kayıp olan Miraç'a ne oldu? Miraç'ı en son gören Nihat Çiçek canlı yayına bağlanarak son dakika açıklamaları yaptı.