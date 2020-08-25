Ögretmenlerin 5 aylık okul hasreti sona erdi

İZMİR'DE Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlere uzaktan devam eden öğretmenler, 5 ay sonra mesleki gelişim programı için okullarıyla buluştu. Öğretmenler, Konak Gazi Ortaokulu'nda toplantı yaptı. Türkçe öğretmeni Ayşe Zehra San, mesleğe yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu ifade ederek, öğrencileriyle buluşmayı da aynı duygularla beklediğini söyledi. San, "Herkes kendi duyarlılığıyla bize yardımcı olsun" dedi.