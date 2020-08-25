Portakal çiftliğine döndü

Yaptığı algı operasyonlarıyla ön plana çıkan ve en son Seferihisar'daki çiftliğinde 3 kaçak yapı inşa ettiği ortaya çıkan Fatih Portakal, FOX TV

Ana Haber sunuculuğundan istifa etti. Portakal'ın bundan sonraki yaşamını İzmir'de eşiyle birlikte Seferihisar'daki çiftliğinde organik tarım yaparak geçireceği belirtildi. Portakal'ın yerine ise ana haber sunuculuğuna Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni olan Selçuk Tepeli'nin getirileceği kaydedildi. İstifasını sosyal medya hesabından '10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım foxhaberden kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim' sözleri ile duyuran Portakal, hayatının geri kalanında tarımla uğraşacağını da sözlerine ekledi. Portakal'ın ismi son olarak çok eleştirdiği İmar Barışı ile gündeme gelmişti. "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler" diye eleştiren Portakal'ın, çiftlik evine kondurduğu 3 kaçak yapı için imar barışından faydalandığı ortaya çıkmıştı.