Sahildeki yuvaları iş makineleri ezdi

Antalya'da Beykonak sahilinde kepçe ile sahildeki caretta caretta yuvalarına zarar verildiği iddiası çevrecilerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, ezilen yumurtaları martılar yedi. Alınan bilgiye göre, Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtıldığı ileri sürüldü. İş makineleri, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtaları ise martılar yedi. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar. Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu ise, "Çalışmadan haberimiz yok, araştırıp açıklama yapacağız" dedi.