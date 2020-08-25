Soyer’e yüzde 58 tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde savunma sanayiinde geldiği noktanın Doğu Akdeniz ve terörle mücadele alanında yaşanan gelişmelerle net bir şekilde ortaya konduğunu söyleyen Dağ, bunun gibi birçok alanda vizyon projelerin hayata geçirildiğini kaydetti. '24 Haziran'da CHP'ye oy veren seçmenin bir kısmının şu anki yönetime oy vermediğini de belirten Dağ, "CHP, İYİ Parti ve HDP'nin toplamı 24 Haziran'da yüzde 67 idi. Aldıkları oy ise yüzde 58. HDP'den bir tane başka partiye kayma olmadı. Çünkü HDP CHP'ye oy verdi. Ama bazıları diyor ki 'Ben yüzde 58 ile kazandım.' O oy senin değil üçlü ittifakın oyu. CHP'li seçmenden az oy aldın. 20-25 yıldır hizmet etmediğin, İzmir'i unuttuğun için bu millet sana ceza verdi. Ama inşallah biz onların yapmadığını yapacağız" dedi.