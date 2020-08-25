Yaralar sarılıyor

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sel bölgesinde yürütülen çalışmalarda, tüm bakanlıklardan çok sayıda personel ve sivil toplum örgütü temsilcileri görev alıyor. Selden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Dereli ilçesindeki çalışmalarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alıyor. Selde kaybolan Kemal Akar'ı arama çalışmaları sürerken, Akar'ın eşi Zeynep Akar ile görüşen Kurum, aileyi ziyaret ederek selden zarar gören evin temizlenmesi ve tadilat çalışmalarının yapılacağını kaydetti. Kurum, ailenin başka bir eve taşınacağını ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

3 YENİ DÖNÜŞÜM OFİSİ

Şiddetli yağıştan dolayı taşan derenin ortasında bulunan evde de inceleme yapan Kurum, evin tehlike taşıması nedeniyle yıkılması talimatını verdi. Dere yatağında ev yapılmasının tehlikeli boyutları olduğuna işaret eden Kurum, buna benzer binaların yıkımlarına başlanılacağını belirtti. Öte yandan Dereli ilçe merkezine 2, Doğankent ilçesine ise 1 tane olmak üzere toplamda 3 Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Dereli ilçesindeki incelemelerinin ardından Dereli Kaymakamlığı'nda ilgili birim amirleri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

'TALEPLERİ ALIYORUZ'

Toplantının ardından yaptığı açıklamada, her afetin kendine ait bir karakteri ve niteliği olduğunu belirten Soylu, "Vatandaşlarımızın taleplerini almaktayız. Mesela ilk kez burada bizim çizmeye ihtiyacımız oldu. Başka afetlerde böyle bir talep olmadı. Maske sürekli dağıtılıyor. Herkes elinden geleni çabuk toparlanmak için ortaya koymaya çalışıyor. Birçok belediyemiz hem iş makineleri ile hem de yemek destekleri ile buradalar" dedi.





YOLLAR YENİLENİYOR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan yoğun yağışlarda sel suları nedeniyle zarar gören 5 yolun yenileme çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, sel nedeniyle zarar gören ve kapanan yolların üçünde trafiğin tek şeritten açıldığını ve yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Bakanlık tarafından arama-kurtarma çalışmaları yapılan bölgeye iş makinelerinin de yollandığı bildirildi.



UZMAN ÇAVUS TOK'UN CANSIZ BEDENI BULUNDU

GİRESUN'UN Tirebolu ilçesinde menfezin çökmesi sonucu sele kapılan jandarma aracındaki 5 uzman çavuştan Gümüşhaneli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Burak Tok'un cansız bedeni olayın yaşandığı yerden 4 km ileride dere yatağında bulundu. Böylece selde şehit sayısı 3'e, vefat eden kişi sayısı ise 8'e yükseldi. Kayıp 8 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Evli ve 3 yaşında 1 çocuğu olan Şehit Uzman Çavuş Burak Tok'un (28) 2 ay sonra kızının olacağı öğrenildi.



18 AY SONRA EMEKLI OLACAKTI

GİRESUN'DAKİ selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır için Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, şehidin babası Namık Çıtır ile yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törende yapılan duaların ardından şehidin cenazesi helikopterle memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine gönderildi. Şehit Çıtır'ın emekliliğine 18 ay kaldığı öğrenildi.