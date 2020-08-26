Müge Anlı canlı izle 26 Ağustos Çarşamba!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bugün atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. İşte 26 Ağustos Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı İle Tatlı Sert'in 25 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümünde; korkunç iddialar ve akıl almaz suçlamalarla birlikte 9 yaşındaki Şiar'ın nasıl öldüğü araştırıldı. Şiar Kılıç yangından önce mi öldü? Şiar soruşturmasındaki doktor konuştu. Şiar'ın annesi Gülüzar o doktora "Oğlum iki saat önce öldü" açıklamasını yaptığı için Müge Anlı durumu anneye sordu. Ancak anne tatmin edici bir yanıt vermedi.