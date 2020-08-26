Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

27-28 Haziran tarihlerin düzenlenen YKS sınavı sonrası öğrenciler tercihlerini yaparak merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Aygün, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sınav sonuçları için bu haftayı işaret etmişti. Üniversite adaylarının meraklı bekleyişi sona erdi. YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte YKS sonuç sorgulama sayfası...

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.