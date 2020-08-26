Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılı gelecek hafta başlayacak. 2020-2021 eğitim yılı için sayılı günler kala öğrenciler "Okullarda online eğitim ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uzaktan online eğitim ve online eğitimin başlayacağı tarihleri belirtmişti.



UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

İkinci elde yeni dönem! 31 Ağustos son gün...