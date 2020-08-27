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Bıçaklanan annesinin ayakkabısını istedi

Bıçaklanan annesinin ayakkabısını istedi
Giriş Tarihi: 27.8.2020

ÇORUM'DA bir süredir ayrı yaşadığı R.A. tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi G.K. ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığı fırının önünden bir an olsun ayrılmayan 9 yaşındaki çocuğun feryatları yürekleri dağladı. Olayın gerçekleştiği iş yerinin önündeki polislerin yanına giden D.A. buradaki polislerden annesinin içerideki ayakkabısını kendisine vermelerini istedi. "Polis abi, annemin ayakkabısı içeride onu bana verin" diyen çocuğu olay yerindeki polisler, "Tamam onu sana vereceğiz. Ama biraz bekle" diyerek teselli etmeye çalıştı. R.A. bıçakla birlikte yakalandı.

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