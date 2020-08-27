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Kapılara şerit

Kapılara şerit
Giriş Tarihi: 27.8.2020

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüsüyle mücadele kapsamında denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler, artan korona virüsü vakalarına karşı tedbirleri sıkı tutarak, denetimlere kaldığı yerden devam ediyor. Polisler, test sonucu pozitif çıkan kişilerin evlerine şerit çekerek, eve giriş ve çıkışları durdurdu. Tedbirler konusunda gerekli hatırlatmaları yapan polisler, çekilen şeridin koparılmamasını, evden çıkılmamasını, ihtiyaç halinde de vatandaşın ihtiyacının yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.

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