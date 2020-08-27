Köpüğe veda partisi!

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte yat ve teknelerde köpük partisi, duman, sis ve renkli toz gibi ürünlerle yapılan eğlence partileri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yat ve gezi teknelerinde köpük, duman ve sis gibi ürünler kullanılarak yapılan eğlence partilerinin ciddi ölçüde artması ve bu partilerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması sebebiyle olağanüstü toplandı.



AKTİVİTELER YASAKLANDI

Toplantıda, kentte bulunan tüm su üstü (deniz, akarsu, göl vb.) platform, yapı ve araçlarda (yat, gezi teknesi, dalış teknesi, ilkel yapılı ahşap gemiler, yolcu gemileri, yüzer iskele, yüzme/güneşlenme platformları vb.) köpük partisi ile duman/sis ve renkli toz vb. ile yapılan diğer toplu aktiviteler düzenlenmesi yasaklandı.



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