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Öğretmenin testi pozitif çıkınca okul kapatıldı

Öğretmenin testi pozitif çıkınca okul kapatıldı
Giriş Tarihi: 27.8.2020

Denizli'de korona testi pozitif çıkan öğretmenin bulunduğu okul eğitim öğretime kapatıldı. Merkezefendi ilçesinde Hacı Ahmet Paralı İlkokulu'nda korona virüse yakalanan öğretmen karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan öğretmenin diğer öğretmenlerle iki gün beraber eğitim aldığı ifade edildi. 2 idareci ve 34 öğretmenin görev yaptığı okulun eğitim öğretime kapatıldığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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