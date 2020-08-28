Aktif yaşamla hayattan kopmuyorlar

İZMİR Mordoğan'da hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nin sakinleri, uzmanlar gözetiminde fiziksel ve sosyal gelişime yönelik etkinliklere katılıyorlar. Sosyal Hizmet Uzmanı ve sağlık personellerinin hazırladığı aylık programlar doğrultusunda etkinlikler düzenleyen huzurevinin kurucularından Dr. Aykan Çelikel, "Amacımız bu tür etkinliklerle yaşlandıkça elden ayaktan düştüğünü düşünen yaşlılarımıza kendilerini dinç ve sağlıklı hissettirerek hayata pozitif bakmalarını sağlamak. Merkezimizde Aden ailesi üyelerinin sosyal etkileşimini ve moral motivasyonunu artırmak için okuma etkinlikleri, mini konserler, oyunlar, sanat ve elişi etkinlikleri, egzersizler, film gösterimi ve benzeri birçok etkinlik yapılmaktadır" dedi.



'ÖZGÜVENLERİ YÜKSELİR'

SOSYAL etkinliklerin yaşlılar için birçok faydası bulunduğunu belirten Dr. Çelikel, "Sosyalleşme amaçlı etkinlikler yaşlıları eğlendirir, kaygıyı hafifletir, can sıkıntısını giderir, yalnızlık hissini hafifletir, başkalarıyla etkileşime girmeyi sağlar, iletişim için konu yaratır, tanışmak ve iletişim için girizgah sağlar ve yaşlı bireyin özgüveni yükselir. Aylık programa bağlayarak yaşlılarımızın ruh halinin düzelmesi, konsantrasyonun iyileşmesi, hafızanın iyileşmesi ve sosyal etkileşimlerinin artmasını amaçlıyoruz" diye konuştu. Sağlık ekiplerinin eşliğinde yaşlılarla birlikte günlük egzersizlerin yapıldığını da belirten Çelikel, "Bunun faydalarını kronik hastalıkları önleme, ruh sağlığını iyileştirme ve yaralanma olasılığını azaltma olarak sıralayabiliriz. Aslında çoğu insan için düzenli olarak egzersiz yapmanın faydaları risklerine kıyasla daha ağır basar. Kronik hastalıkları olan yaşlı bireylerin bile güvenli bir şekilde fiziksel aktivite yapması mümkün. Alzheimer, demans, kalp hastalıkları, diyabet, kabızlık, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık problemleri ile mücadelede egzersiz oldukça etkili bir yöntemdir" diye konuştu.