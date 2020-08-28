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Haberler Yaşam Azimli anne artık üniversiteli

Azimli anne artık üniversiteli

Azimli anne artık üniversiteli
Giriş Tarihi: 28.8.2020

Aydın'da üniversite sınavından 237 puan alan 38 yaşındaki Ayşe Donduran, ilk tercihi olan Mimari Dekoratif Sanatları Bölümü'ne yerleşti. Hayal ettiği üniversiteye gideceği için çok mutlu olduğunu belirten Donduran, "Ailemden aldığım destekle üniversite okumak için sınava hazırlandım. Gece-gündüz demeden verdiğim emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Yirmi yıl sonra üniversite hayalime kavuştum. Okumanın yaşı yok. İnsan yeter ki başaracağına inansın. Ben de kendime inandım ve başardım" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

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