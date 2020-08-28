Enerji veren besinlerle halsizlikten kurtulun

Halsizlik; ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji durumumuzdur. Bu yorgunluk hissi bir kez geldiğinde günün kalan diğer zamanlarını işlevsel kullanmayı da engeller. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklar da dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. Bu nedenle enerji veren besinlerle yorgunluğu alt etmek herkes için mümkün.



ENERJİ KAYNAĞINIZ YÜKSEK PROTEİN

YÜKSEK protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar. Protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz.



SUSUZ VÜCUT YORGUN KALIR

SU teknik olarak "yiyecekler" kategorisinde yer almasa da enerji ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir. Gün boyu hiç bir fiziksel aktivitede bulunmasanız bile terleme yoluyla su kaybedersiniz. Bu suyu yerine koymak için 8 bardak su içmeye özen gösterin



DEMİR EKSİĞİNİZİ BALIKLA KAPATIN

DEMİR eksikliği anemisinin belirtileri arasında kronik yorgunluk bulunmaktadır. Demir bakımından oldukça zengin olan et, balık ve yeşil yapraklı sebzeler yiyerek bunu engelleyebilirsiniz.



KOMPLEKS KARBONHİDRATLAR

KOMPLEKS karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır. Yeterli miktarda enerji için nişastalı gıdalar, meyveler, yulaf, patates, börülce yiyebilirsiniz. Ayrıca uyku alışkanlıklarını düzenleyen ve ruh halini geliştiren gıdalar kan şekeri seviyesini korur.



HİNDİSTAN CEVİZİ İLE DİYABETİ KONTROL ET

TROPİK iklimlerde yetişen hindistan cevizi, yüksek miktarda doymuş yağ içerse de, bu yağlar vücudumuz için zararsızdır. Kan şekeri kontrolü için hormonları olumlu yönde etkileyerek diyabeti kontrol eder. Orta uzunluktaki yağ asitleri sayesinde insülin sekresyonunu ve kan şekeri kullanımını geliştirir.



LİMONLU ILIK SU ROMATİZMAYA İYİ GELİYOR

LİMONLU ılık su antiseptik ve tıbbi etkileri olan ve sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan alternatif bir koruyucudur. Düzenli tüketildiğinde romatizma gibi hastalıkların önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur. Enfeksiyon ve hastalıklara neden olan patojenik bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını da engeller.